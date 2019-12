Zero alternative, Mercafir unica opzione per lo Stadio. Campi scartata

Si torna a parlare di nuovo stadio sulle pagine de La Nazione, anche se secondo il quotidiano la prima scelta di Rocco Commisso era il Franchi. Il no al restyling della Soprintendenza cambia definitivamente gli scenari su Campo di Marte, spostando nuovamente l’unica soluzione percorribile sull’area Mercafir. L’opzione Campi Bisenzio infatti era stata presa in analisi dalla Fiorentina solo perché i 38 ettari dei terreni di via Allende erano stati opzionati dalla vecchia proprietà, ma l’area non è mai stata fra le scelte papabili, per motivi logistici e di carenza di collegamenti stradali. Il giornale spiega anche come il Comune non ha mai cercato soluzioni alternative a Novoli, perché dal 2012 era quella l’area indicata per costruire il nuovo impianto. Adesso c’è da sperare che i tempi per la Mercafir siano accettabili per Commisso (per farlo in quattro anni ci sarà da correre) così come il prezzo sia ritenuto accettabile: prima di Natale la risposta.