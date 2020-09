Zaniolo out sei mesi, la Roma correrà ai ripari? Chiesa diventa un’ipotesi concreta

L’infortunio capitato a Zaniolo durante la gara disputata con la Nazionale lo scorso lunedì costringerà il talento giallorosso a restare a lungo lontano dal campo. Così la Roma si ritroverà senza il proprio giocatore più importante alla vigilia della prima stagione della nuova proprietà. Se prima si pensava soltanto in linea teorica di prendere in considerazione l’ipotesi Chiesa, adesso secondo La Nazione in edicola oggi questa nuova situazione ha di fatto reso tutto quanto più concreto. Offerte ufficiali non ce ne sono, ma si sta cercando di capire come poter seguire questa strada in un modo che possa accontentare la Fiorentina, il giocatore e la Roma. La sensazione è che la Roma sia l’unico club ad avere gli argomenti giusti (tanti soldi) per convincere Commisso.