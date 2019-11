Women’s, sabato la Juve per alimentare la lotta scudetto. Ma gli ultimi precedenti…

La settimana in cui si affronta la Juventus è sempre sui generis, sia per l’attesa che cresce giorno dopo giorno sia per l’importanza della partita, e quello di sabato sarà un appuntamento inedito. Perché il big match dell’ottava giornata sabato alle 20.45, un’orario inedito dettato dalle esigenze televisive. Come scrive La Nazione gli ultimi risultati hanno riportato la squadra di Cincotta a -3 dalla vetta (occupata proprio dalla Juventus) e quindi per alimentare le speranze di lottare per lo scudetto sarà obbligatorio quantomeno non perdere. Impresa non facile, visto che nelle ultime quattro sfide hanno sempre trionfato le bianconere. L’ultimo incontro un mese fa in Supercoppa Italiana, finito 2-0 per le ragazze di Milena Bertolini.