Women’s ai saluti domenica, con un orecchio alla UEFA: la Champions non è ancora ufficiale

Il campionato femminile non riprenderà, e la Fiorentina Women’s, come vi abbiamo raccontato giorni fa, dovrebbe spuntarla sul Milan per il secondo posto, e quindi per la Champions. Domenica le ragazze di Mister Cincotta abbasseranno la saracinesca su questa travagliata stagione, ma fino ad allora, scrive La Nazione, continueranno con gli allenamenti online. Dopodiché, programmi personalizzati da rispettare fino alla prossima stagione, tranne per chi ha impegni con le proprie Nazionali. L’algoritmo, parlando di classifica, è chiaro, la Fiorentina è seconda, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’UEFA, e questo blocca anche il mercato, che per adesso ha visto solo la defezione di Laura Agard, diretta proprio a quel Milan che è rimasto al palo dopo lo stop definitivo.