W. Sabatini: “Vlahovic? I giocatori devono essere riconoscenti a chi li lancia”

Non si fa che parlare del bomber serbo, a maggior ragione dopo le dichiarazioni di ieri dei dirigenti viola

"Non giudico le vicende della Fiorentina. In generale credo che un giocatore debba essere sempre riconoscente al club che lo ha scoperto. Vale per tutti, in particolare per Vlahovic che si è rivelato all’Europa grazie anche alla fiducia avuta dai viola".