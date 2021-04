Come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, il ruolo dello squalificato Franck Ribery dovrebbe essere ricoperto dall’altro francese Valentin Eysseric. La scelta di Iachini, che ieri ha provato Eysseric-Vlahovic in partitella, è in continuità con il lavoro di Prandelli, con il quale il numero 92 ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. Il suo sapersi abbassare per dare una mano al centrocampo tornerà molto utile contro l’intensità dell’Atalanta. Qualche prova è stata fatta anche per Callejon, più indietro nel ballottaggio ma oggetto di attenzione per questo finale di stagione da parte del Mister che tanto lo ha voluto, mentre Kouamé è l’unico altro attaccante a disposizione e quasi certamente partirà dalla panchina.