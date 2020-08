Vlahovic verso il prestito. Verona in pole, no alla Serie B

La possibile abbondanza in attacco apre alla cessione in prestito di Dusan Vlahovic. Come scrive La Nazione, i buoni rapporti instaurati con il Verona dopo l’affare Ambrabat, potrebbero spingere l’attaccante serbo in maglia Hellas dove giocherebbe con continuità e maturare definitivamente. Da escludere categoricamente la pista Empoli, visto che è improbabile che decida di scendere di categoria. Con il club azzurro si parlerà di Zurkowski, destinato a restare in azzurro, ma non solo: nel mirino di Corsi anche Ranieri e Gori.

PAREDES IL SOGNO PER IL CENTROCAMPO: L’ARGENTINO HA VOGLIA DI RILANCIO