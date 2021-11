Vlahovic, un carro armato che rottama le difese. Il commento di Cecchi

"Se chiudi gli occhi mentre Dusan innesca la sua corsa di centravanti, senti lo stesso rumore che fanno i carri armati"

All'interno del QS in edicola questa mattina troviamo un commento di Stefano Cecchi che si sofferma su Dusan Vlahovic e sulla sua ferocia in campo. Ve ne proponiamo qualche stralcio:

"Arriva a noi dal calcio balcanico, dove una squadra è spesso strumento identitario di un popolo intero. (...) Ogni volta che Dusan Vlahovic si avventa sul pallone hai come l’impressione che si alzi la polvere di quel calcio feroce e guerriero da cui proviene, l’idea che lui affronti i 90 minuti della gara con l’animo militare di chi non arretra mai di un millimetro"

"Si, Dusan Vlahovic, professione rottamatore di difese avversarie, sembra avere dentro la cattiveria buona dei campioni che non vogliono perdere nemmeno al mercante in ferie la sera dell’epifania"

"E allora, finché è in viola, godiamocelo fino in fondo Vlahovic, centravanti fragoroso e bello che sul campo non ha mai tradito. Lasciamoci trasportare almeno fino a giugno dai suoi gol verso obiettivi che, senza di lui, ci sarebbero di certo negati"