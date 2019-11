Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina Dusan Vlahovic potrebbe trovare maggior spazio in vista della prossima gara interna di campionato contro il Parma. Vista la situazione attuale degli infortuni e delle squalifiche, il tecnico Vincenzo Montella è tornato ad optare per il 4-3-3 come modulo tattico per la sua Fiorentina. Con la presenza di un attaccante centrale il giovane serbo potrebbe aver maggior fortuna e soprattutto maggior spazio.