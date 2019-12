Vlahovic riaccende Firenze, il primo gol davanti al suo pubblico è per Montella

Era stata decisamente amara la prima volta in Serie A per Dusan Vlahovic: la doppietta di Cagliari si era rapidamente trasformata da soddisfazione personale a frustrazione per il risultato. Stavolta no, il gol (bellissimo) all’Inter è di quelli decisivi davvero, che portano punti e che fanno rialzare una squadra intera. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport, che riparte dalla sua partita, iniziata prima dell’ora di gioco sostituendo uno spento Chiesa e conclusa al minuto 91 con una corsa lunghissima ad abbracciare Montella. Sono passati diversi mesi da quella partita con il Monza: era Coppa Italia ed era estate, forse era anche un’altra Fiorentina. E ieri la dedica per l’allenatore dopo la partita è stata netta, chiara, così come per la famiglia: una fiducia mai mancata in lui, anche nei momenti più delicati. Dalla quale certamente ripartire, per provare a trascinare i suoi magari già venerdì quando al Franchi arriverà l’agguerrita Roma. Perché prenderci gusto è un attimo.

E INTANTO PRADÈ BLINDA IL GIOIELLO VIOLA