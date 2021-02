La sfida a distanza: Vlahovic-Quagliarella, aria di gol a Marassi

Confronto tra bomber a Genova, oggi Samp e Fiorentina si sfideranno alle 15 sul campo di Marassi. Come riportato da La Nazione, sarà anche una lotta a distanza tra i due terminali offensivi. Distanti per età, 17 anni per la precisione, ma affini in zona gol. Dusan nella sua giovane carriera è andato a segno 3 volte contro i blucerchiati, mentre il napoletano a sua volta ha realizzato ben 12 reti contro i viola (una delle vittime preferite al pari dell’Atalanta). Prandelli spera nel suo centravanti per raccogliere una vittoria che sarebbe assai preziosa al netto di una classifica insidiosa. Il tecnico, inoltre, è a un passo da un traguardo statistico rilevante, il 100esimo successo alla guida dei viola. In questa stagione sotto la sua guida la Fiorentina ha conquistato 14 punti in 14 gare.

