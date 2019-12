Vlahovic porta in salvo la Fiorentina. E la panchina di Montella

Fiorentina-Inter, il commento del Corriere Fiorentino: “Quando tutto sembrava finito. È stato allora che un ragazzino di neanche 20 anni si è preso la Fiorentina sulle spalle, ha corso per 40 metri, e l’ha portata in salvo. Un gol, quello di Vlahovic, che vale un punto pesante un quintale. L’1-1 con l’Inter può essere il primo raggio di sole che Montella si diceva sicuro di poter tornare a vedere. Lunga è ancora la salita, a partire dal match di venerdì contro la Roma. La Fiorentina però ci arriva ancora in piedi. E non è poco”.