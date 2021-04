Vlahovic: per la Roma è fuori budget, il Milan gioca la carta Ibra

Il Corriere dello Sport si concentra sugli obiettivi del Milan per rinforzare il proprio reparto offensivo. La dirigenza rossonera vuole aumentare la qualità della rosa, con innesti mirati. Diversi i profili che Maldini e Massara stanno monitorando. Uno dei giocatori che piace maggiormente è Dusan Vlahovic della Fiorentina. Cresciuto molto negli ultimi mesi e diventato una certezza in area di rigore, ha raggiunto la quota di quindici reti in serie A, la stessa del suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Proprio il bomber svedese – ipotizza il quotidiano -potrebbe essere una della armi a disposizione per vincere la concorrenza di altri club europei. L’ostacolo principale resta il prezzo stabilito da Rocco Commisso e la Fiorentina che valutano il serbo più di 40 milioni: difficilmente il Milan li metterà sul piatto. Il nove serbo piace molto anche dalle parti di Trigoria. Non è un mistero che la Roma avesse provato a prenderlo a settembre, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Adesso però, con la quotazione schizzata vicino ai 50 milioni, sembra difficile da raggiungere per il club giallorosso.

