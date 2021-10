Vlahovic, le sirene inglesi fanno sorridere Commisso

Dusan Vlahovic piace molto anche in Premier League. Non si esclude una possibile asta già nel mercato invernale

La Juventus sta provando a chiedere all'Atletico Madrid eventuali possibili sconti per appropriarsi di Morata. Intanto resta vigili su Dusan Vlahovic, che dalla Serbia danno già per bianconero per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la concorrenza per il classe 2000 resta molto alta, ed è segnalata in aumento, soprattutto dalla Premier League. Vista la situazione non si esclude un blitz invernale di Liverpool o Manchester City. Scenario che farebbe sicuramente felice Rocco Commisso, perché nel caso di un'asta inglese potrebbe ottenere anche più di 60 milioni di euro.