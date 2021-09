Vlahovic-Lautaro, al via la sfida dei bomber

Martedì sarà anche la sfida dei bomber.

Come riporta il Corriere dello Sport, martedì non sarà la sfida solo tra due squadre che hanno iniziato il campionato al meglio, ma anche la lotta per la gloria tra due bomber, Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Il serbo alla sua 90esima partita in Serie A, è a quota 30 reti, 20 nel 2021. Mentre l'argentino, liberatosi dalla presenza di Lukaku, sta andando a segno ogni partita. Vlahovic un anno fa a San Siro contro l'Inter sbagliò clamorosamente un gol importantissimo per la Fiorentina, ma adesso vuol volare, dopo esser stato a secco contro il Genoa. E' stato a scegliere di rimanere a Firenze, per crescere ulteriormente, nonostante la corte spietata di molte big europee.