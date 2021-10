Vlahovic, la Juve c’è e mette sul piatto il cartellino di Kulusevski

Per arrivare a Vlahovic già a gennaio la Juve è disposta a fare sul serio. I bianconeri potrebbero inserire il cartellino di Kulusevski

La situazione è ormai nota: Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Fiorentina dopo la certificata volontà di non rinnovare il suo contratto. E il prossimo gennaio sembra pronto a diventare veramente infuocato: piace a molti, come scrive il Corriere Dello Sport, ma portarlo via da Firenze significherà comunque scontrarsi con Commisso. Tradotto, nessuno sconto o favore dai viola. Serviranno così le condizioni giuste per far partire l'attaccante già in inverno, a costo anche di non ricavare nulla dalla sua cessione e vederlo andare via da svincolato. In cuor suo, la Fiorentina un po' spera di riaprire il discorso, anche se le cose sembrano ormai piuttosto ben definite. Sul classe 2000 è forte la Juve, non da oggi: la clausola rescissoria del cartellino di Vlahovic recita però 75 milioni, almeno secondo le cifre paventate per il rinnovo. E in caso di asta al rilancio è probabile che ad averla vinta siano club di Premier, ma i bianconeri contano su un po' di vantaggio visto che da tempo si sono informati sul ragazzo. Secondo il quotidiano, il DS Cherubini sarebbe pronto a inserire nella trattativa Dejan Kulusevski per far posto al nuovo arrivato, con un ingaggio da 6 milioni netti più commissione agli agenti che non sarebbero un problema. La corsa all'oro è già cominciata.