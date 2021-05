Vlahovic insegue ancora Gilardino: nel mirino i 23 gol del 2004

La vena realizzativa di Vlahovic lo potrebbe portare a frantumare un altro record a Crotone

Numeri fenomenali per Dusan Vlahovic: la Gazzetta dello Sport scrive che l'ultima partita stagionale a Crotone potrebbe portare un altro record sul conto del serbo. Una doppietta, infatti, gli varrebbe l'aggancio al 21 enne Gilardino che nel 2004, col Parma, ha stabilito con 23 reti il record di precocità nel raggiungerle nell'era dei tre punti. Chi ha fatto ancora meglio? Angelillo, Borel, Meazza, ancora Borel, Altafini, Boniperti, Ronaldo (il Fenomeno), ancora Meazza, Busoni e Pablito Rossi. I centravanti più forti della storia del nostro campionato, in pratica. E se segnasse almeno un gol, supererebbe leggende come Virgili, Piola, Gabetto e Nielsen.