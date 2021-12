Vlahovic, novità sul futuro? Incontro a sorpresa tra Barone e Ristic

Vlahovic è in un momento di forma eccezionale e ieri ha raggiunto le 100 presenze in maglia viola. Intanto Barone incontra il suo agente, Darko Ristic

Dusan Vlahovic è il capocannoniere della Serie A con 12 gol, su di lui è puntato il più grande riflettore del mercato europeo. Il futuro del centravanti sta entrando nel vivo. Tanto che nella mattinata di ieri è andato in scena un incontro fra il Dg Joe Barone e l'agente dell'attaccante, Darko Ristic . A darne conto è il Corriere Fiorentino che ricostruisce l'inatteso faccia a faccia, avvenuto tra Porta al Prato e Ognissanti. Fino a qualche giorno fa Ristic pareva una specie di fantasma. Impossibile da rintracciare per chiunque provasse a chiamarlo al telefono. Il fatto che le parti siano tornate a parlarsi va salutato come un fatto positivo, perché - leggiamo sul quotidiano - soltanto mantenendo rapporti (almeno) normali si può sperare di arrivare ad una soluzione condivisa.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto su una situazione sempre più delicata. Il mercato di gennaio si avvicina, e va presa una decisione. In un senso o nell’altro. Di certo c’è che nelle scorse settimane la dirigenza della Fiorentina si è mossa per cercare di capire se ci fossero le basi per una partenza già nella prossima sessione di trattative. Basta pensare al viaggio a Londra di Barone e Pradè ed il contatto diretto col Tottenham. Da capire se davvero, come ipotizzato nelle ultime ore, il presidente Commisso abbia deciso di fare un ultimo tentativo per convincere il suo gioiello a firmare il rinnovo, mettendo sul tavolo una proposta addirittura superiore a quella (5 milioni netti a stagione per quattro anni) già respinta più volte.