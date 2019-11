Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla di Vlahovic e Pedro: uno dei due a Cagliari potrebbe essere titolare, se Montella dovesse rinunciare a Boateng e schierare il 4-3-3. Nell’ultimo mese un solo attaccante è andato a segno, si tratta di Chiesa che per caratteristiche è un esterno. Il problema gol non esiste in maniera pressante, ma la Fiorentina deve trovare vie diverse per realizzarne ancora.