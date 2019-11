Vlahovic e Kumbulla in rampa di lancio, Verona-Fiorentina in salsa millennials

Dopo la doppietta rifilata al Cagliari, anche se a punteggio ampiamente compromesso, il classe 2000 Dusan Vlahovic è in cerca di una maglia da titolare. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, la concorrenza è agguerrita e con il ritorno di Ribery, Montella potrebbe adottare soluzioni alternative. Dopo la disfatta sono attese risposte dalla squadra. In Sardegna l’attaccante serbo è stato l’unico a salvarsi, il predestinato portato da Corvino brilla sempre per impegno e grinta e per questo è già beniamino di molti tifosi. A Verona invece è esploso Marash Kumbulla, difensore centrale albanese anche lui classe 2000. Entrato nel settore giovanile del club gialloblù ad otto anni, non ha più cambiato casacca, scalando le selezioni fino alla prima squadra. Perno centrale di una delle migliori difese del campionato, ha già esordito con la nazionale maggiore del suo paese.