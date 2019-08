Vlahovic e il feeling con Montella: l’Aeroplanino si rivede nel serbo

Anche sul Corriere Fiorentino si celebra l’exploit di Dusan Vlahovic e si racconta del rapporto che si è instaurato con mister Montella. La scintilla tra i due è scattata subito e non deve ingannare la panchina iniziale con il Monza. L’allenatore lo ha sempre ritenuto indispensabile, gli ha concesso spazio e fiducia anche nei mesi difficili dell’ultima stagione. Nel talento serbo Vincenzo rivede il suo stesso mancino tagliente, l’ambizione sfrenata di un ragazzo che arriva da lontano. Pur con tutte le differenze del caso, fra loro due ci sono alcune analogie. E forse si spiega anche così l’ottimo rapporto che hanno. Da qualche tempo ormai Dusan ha messo la freccia su Simeone che ha cinque anni in più e tre stagioni da titolare in Serie A. Oggi il sorpasso è stato effettuato in maniera concreta, definitiva. MA IL CHOLITO BLOCCA IL MERCATO VIOLA