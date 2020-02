Una domenica da applausi per le stelle gigliate, Sampdoria affondata

A Genova, come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, è andato in scena un vero e proprio Viola Show. Una vittoria larga e convincente, con una squadra sempre più simile al tecnico Iachini. Grinta, corsa e tanta concretezza con il talento delle stelle al servizio della squadra. I fuoriclasse gigliati hanno brillato, le doppiette di Vlahovic e Chiesa hanno deciso il risultato. La Sampdoria non ha avuto la forza di reagire, distrutta ed affondata da una partita perfetta della compagine gigliata. La classifica metteva indubbiamente pressione sulle spalle dei ragazzi di Iachini, ma tutti ne sono usciti al meglio. Adesso servirà continuare sulla stessa strada ed affrontare le prossime partite con lo stesso piglio. Rocco Commisso torna negli Stati Uniti soddisfatto, consapevole di aver costruito una squadra che deve migliorare ma con un potenziale importantissimo.