Vlahovic-Commisso, faccia a faccia decisivo. Ecco cosa ribadirà il Presidente

La volontà del patron viola è chiara e la visita a Roma oggi pomeriggio potrebbe essere un'occasione per parlare di persona con il ragazzo

Oggi pomeriggio Rocco Commisso sarà in ritiro con la squadra ed è facile immaginare un nuovo colloquio (dopo quello telefonico dei giorni scorsi) con il centravanti serbo. Un faccia a faccia nel quale il presidente ribadirà a Dusan la proposta di prolungamento del contratto con relativo aumento fino a quasi 5 millioni a stagione e nel quale, soprattutto, spiegherà una volta di più come mai non sia questo il momento giusto per la cessione. Non resta che aspettare quindi, cercando di capire se davvero dall’Inghilterra arriverà la tanto annunciata proposta choc. In ballo oltre all’Atletico Madrid (70 milioni tra parte fissa e bonus) ci sono Tottenham e Manchester City e tutto dipenderà dal futuro di Harry Kane. Se finirà da Guardiola, allora saranno gli Spurs a farsi avanti per il centravanti viola altrimenti, e l’agente di Vlahovic ne è già stato informato, toccherà ai Citizens dirottare le proprie attenzioni sul serbo presentando un’offerta che potrebbe sfondare il muro degli 80 mln