Vlahovic chiede spazio: ora è lui il favorito a Cagliari. E Pedro si mette in moto

Pedro e Dusan Vlahovic entrano nella ripresa, le ambizioni e le necessità tattiche di Montella li vogliono protagonisti. Ma anche stavolta dal 1′ la maglia n° 9 virtuale se la prende Boateng. Così, bisogna aspettare la seconda parte del secondo tempo della sfida con il Parma per vedere all’opera il serbo e nel finale anche il brasiliano. La Nazione scrive come Montella inizi davvero a pensare ad un attacco più pesante.

Vlahovic anche ieri, al momento del suo ingresso in campo ha dato maggiore profondità al gioco della Fiorentina, ha spaccato la difesa e come era stato quattro giorni prima ha dato alla squadra la spinta giusta per ritrovare il risultato. Adesso la sua presenza da titolare a Cagliari è molto quotata, anche perché Boateng è ancora troppo in ritardo. Pedro invece ha debuttato, mettendo insieme un’apparizione che rappresenta il primo mattoncino verso minutaggi più importanti. L’obiettivo ora è averlo a tempo pieno dopo la sosta del campionato.