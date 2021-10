Vlahovic, l’arma giusta è l’indifferenza. Il commento di Repubblica

Per la piazza che ha visto andar via il Divin Codino, l'addio di Vlahovic è una bazzecola

"Avevo sedici anni ed ero in curva Fiesole il giorno in cui Roberto Baggio tornò per la prima volta a Firenze con la maglia della Juventus. (...) Intorno a me c’era chi intonava cori di insulto (“L’hai fatto per la grana”), chi applaudiva, chi piangeva. Io come altri rimasi muto, paralizzato."