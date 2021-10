Vlahovic, l’ambizione è legittima. Ma la Fiorentina merita rispetto

Vlahovic vuole una squadra da Champions League. La Fiorentina, ad oggi, non lo è, ma merita comunque rispetto. Il commento di Polverosi

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un corsivo a firma Alberto Polverosi che dice la sua sulla questione Vlahovic. Ve ne proponiamo alcuni stralci:

"Per la prima volta nella sua carriera Dusan Vlahovic si trova in difficoltà a Firenze e, per quanto visto lunedì sera a Venezia, anche nella Fiorentina."

"Era la prima volta che indossava la maglia della Fiorentina dopo l’annuncio di Commisso sulla rottura delle trattative, dunque era la prima volta che giocava da futuro ex viola."

"Qualcuno sostiene che Commisso avrebbe fatto meglio a tacere, a far finta di niente, ma non siamo d’accordo: la chiarezza, alla fine, paga sempre e per una volta che la Fiorentina è stata chiara, non possiamo che condividere la scelta."

"Dusan vuole crescere, vuole una grande squadra da Champions, come Chiesa, e l’ambizione è legittima. Ora, proprio come ha fatto Chiesa nella Juventus, dimostri di essere a quell’altezza già nella Fiorentina. Che non è una squadra da Champions, ma la cui storia va sempre e comunque rispettata da chi ne indossa la maglia."