Vlahovic accende la fantasia e lancia il guanto di sfida al futuro: vede solo viola

Sulle pagine di Stadio si torna sulle parole pronunciate ieri sera da Dusan Vlahovic (LEGGI). Il millennial arrivato dal Partizan Belgrado due anni fa – si legge sul quotidiano – sa bene come accendere la fantasia della sua gente. E soprattutto, esattamente come il suo idolo Zlatan Ibrahimovic, seppure con assoluta moderazione, non ha paura di niente. Non ne ha avuta del virus, che ha battuto guardandolo in faccia e mostrandosi subito con la mascherina indosso, attraverso i social, anche per rassicurare tutti. E non ne ha nell’alzare l’asticella dei sogni.

Vlahovic parla del pallone come un innamorato fa della sua bella. Non a caso, a San Valentino, il post più curioso fu senza dubbio il suo, con quel modo romantico, forse anche d’altri tempi, di rivolgersi a quella sfera dentro la quale ci ha racchiuso il suo mondo. A chi gli chiede se è pronto a vestire un’altra maglia, con grande misura ringrazia e replica: “Per quello che mi riguarda l’anno prossimo sarò a Firenze, penso solo alla Fiorentina e do il massimo per la squadra, per la città e per i tifosi”. Altro da aggiungere? Dusan non ha paura: dopo aver sognato è pronto adesso a rimboccarsi le maniche per trasformare tutto in realtà.