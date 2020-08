Vlahovic, a Firenze non c’è spazio: il programma del club per il suo futuro

Dusan Vlahovic andrà a fare esperienza altrove. Il serbo, come scrive Repubblica Firenze, ha il contratto fino al 2023 e in viola non troverebbe spazio nella prossima stagione. Per questo motivo andrà via, ma soltanto in prestito. La Fiorentina non prende in considerazione l’ipotesi di far partire il giocatore senza mantenere il controllo su di lui.

LA SOCIETA’ HA SCELTO LA STRATEGIA: PRIMA VIA UN BIG, POI GLI ACQUISTI