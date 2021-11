Vlahovic, 8 reti per 9 punti: è il migliore in Serie A

Per pesare una rete, il criterio più “scientifico” è sottrarre la medesima al risultato finale. Certo è un metodo un po’ freddo, che potrebbe far storcere il naso al tifoso, individuo passionale per definizione

Redazione VN

Otto reti che valgono nove punti. È questo il ruolino di marcia di Dusan Vlahovic in questo primo scorcio di campionato, che rendono l'attaccante della Fiorentina il migliore della Serie A.

Dietro di lui Simeone (9 reti, 8 punti), poi Aramu, Beto, Pedro, Arnautovic, Destro e Zapata (5 punti) e via via tutti gli altri. Il capocannoniere Immobile ha contribuito, con le sue 10 reti, a soli tre punti per la Lazio. Per pesare una rete, il criterio più “scientifico” è sottrarre la medesima al risultato finale. Certo è un metodo un po’ freddo, che potrebbe far storcere il naso al tifoso, individuo passionale per definizione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.