Viviano prepara il ritorno: alla Fiorentina per chiudere la carriera. E Dragowski…

Emiliano Viviano potrebbe tornare a Firenze, scrive Repubblica in edicola stamani. Pradè ne ha parlato con Montella, col quale il rapporto si è ricucito ai tempi della Samp. Viviano potrebbe accettare di rimettersi in gioco, facendo da chioccia a Lafont e provando comunque a guadagnarsi i suoi spazi da titolare. E Dragowski? Per il polacco, dopo l’ottima parentesi in prestito all’Empoli, non mancano le pretendenti anche in Serie A. La Fiorentina non vuole commettere lo stesso errore della scorsa stagione, quando si ritrovò in rosa due portieri giovanissimi senza una certezza e una buona dose di esperienza alle loro spalle. Quella sicurezza che Viviano potrebbe garantire a Lafont. Così, dopo aver girato tra Italia, Inghilterra e Portogallo, il ragazzo dal cuore viola tornerebbe a Firenze per chiudere la sua carriera.