Questa mattina troviamo sul Corriere Dello Sport una lunga intervista al portiere Emiliano Viviano, fiorentino di nascita e tifoso viola. La sua storia è più che mai particolare, perché dopo il passaggio allo Sporting e il cambio di proprietà non ha mai trovato spazio. Attualmente, dopo il ritorno in Italia in prestito alla Spal, l’estremo difensore è legato fino a gennaio da un contratto in Portogallo e spera di tornare presto in Serie A.

Non mancano i rimandi alla Fiorentina, ripartendo da un chiarimento con Montella avuto dopo gli screzi a Firenze avvenuto postumo a Genova. Il motivo? Due caratteri molto forti. Ma c’è spazio anche per un elogio al tecnico, che sa far giocare bene le proprie squadre ma ha bisogno – giustamente – di tempo per approntare al meglio la rosa. Viviano invita poi a non soffermarsi sull’amaro finale della scorsa stagione, perché ad oggi c’è un altro campionato da giocare, così come a dare tempo a Pedro e ai nuovi arrivati perché il calcio di oggi è dettaglio e c’è bisogno di parecchio lavoro insieme per rendere al meglio.

Il botta e risposta vira poi sul cambio di proprietà: il portiere ammette di aver apprezzato e di essersi trovato bene con i Della Valle, anche se ormai il rapporto con la città era logoro: “Non si sono mai capiti” racconta. Commisso è invece entrato subito nelle maglie di Firenze, in due mesi lo ha fatto più di loro. Però attenzione: adesso è una bella favola, ma ci saranno i momenti di incomprensione e tutti dovranno essere bravi a superarli insieme. Secondo Viviano è il presidente ideale per i viola. Infine, un appello: che Rocco sappia regalare passione, farsi voler bene ed essere presente il più possibile perché questo può valere più di un trofeo.