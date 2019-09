Vittoria, gol di Pedro e Chiesa leader: tutto in un mese, aspettando Rocco

Ieri mattina Rocco Commisso è tornato a New York. Tornerà a Firenze tra un mese, quasi sicuramente sarà al Franchi nell’ultima domenica di ottobre, quando a Firenze arriverà la Lazio. Sviluppo della questione stadio a parte, Commisso – scrive La Nazione – si aspetta ovviamente una classifica molto diversa da quella attuale. Nessuna pressione particolare su Montella e i giocatori, questo no, ma dall’Atalanta al Brescia (passando per Milan e Udinese), la Fiorentina è chiamata a realizzare le prime vittorie della stagione. Commisso si aspetta poi i primi gol di Pedro, centravanti sul quale il club ha investito l’assegno più pesante del mercato e Commisso si aspetta che Chiesa prenda definitivamente la Fiorentina sulle spalle e ne diventi il leader.

