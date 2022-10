Viola, tesoretto d’Europa: balla ancora più di un milione, 4,6 già incassati

La Nazione fa i conti: la Fiorentina ha già incassato dalla Uefa un bonus partecipazione di 2,94 milioni di euro +1,29 come incentivo per il ranking e 0,42 di market pool: in tutto 4,65 milioni, cifra che aumenterà grazie ai premi extra e ad alcuni bonus, che variano in base ai risultati: 0,5mln per una vittoria a Riga, 0,16 per un pareggio e 325mila euro se passa per seconda e 650mila per prima. In tutto, se dovesse verificarsi il passaggio del turno come prima attraverso un pareggio del Basaksehir contro gli Hearts, i viola incasserebbero 1, 15 mln, che porterebbe il totale a 5,80 mln.