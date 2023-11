Viola subito in campo: domani la rifinitura in vista del Cukaricki

Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Fiorentina, nel primo pomeriggio di ieri, è tornata subito in campo per preparare la sfida di giovedì in Serbia contro il Cukaricki. Sarà fondamentale ottenere tre punti per i viola, in modo da ritrovare fiducia in vista di una partita molto importante. Ieri lavoro defaticante per coloro che sono scesi in campo, mentre allenamento regolare per gli altri. Italiano dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori acciaccati, primi fra tutti Beltran. Di certo dal tecnico viola giovedì ci si aspetta un grande turnover, in modo da dare spazio a tanti calciatori che, fino a questo momento, hanno avuto meno possibilità. Come scrive La Nazione, questa mattina la squadra scenderà in campo alle 11:00, mentre la rifinitura di domani è prevista per le 10:20, con la partenza per la Serbia nel primo pomeriggio.