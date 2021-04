Sassuolo-Fiorentina, i viola puntano sul “portafortuna” Mapei

L'analisi statistica de La Nazione riguardo i numeri di Sassuolo e Fiorentina

La trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione, rappresenta qualcosa di unico per la Fiorentina sotto l’aspetto statistico in quanto, fatto abbastanza raro, il bilancio esterno dei gigliati contro i neroverdi (4 successi ed una sconfitta, subita nell’aprile 2018), è decisamente migliore rispetto a quello casalingo, in cui i viola hanno conseguito 3 vittorie ed altrettante sconfitte. A parte questo dato numerico positivo la Fiorentina, reduce da soli 5 punti conquistati nelle ultime 7 gare, al “Mapei” cercherà di strappare i 3 punti fondamentali per la salvezza. Il Sassuolo, che vanta ben 13 punti in più rispetto ai viola, dal canto suo proverà ad inanellare il secondo successo consecutivo in campionato dopo 6 mesi, con l’obiettivo di migliorare un rendimento casalingo abbastanza deficitario, dato confermato da un solo successo nelle ultime 6 apparizioni interne. Chiudiamo ricordando che Iachini, ex della gara, è alla ricerca della sua prima vittoria dopo il ritorno sulla panchina viola.