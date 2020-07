Viola, ora servono risposte, poi le valutazioni: la rabbia di Commisso, Iachini resta

Anche il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola si focalizza sulla situazione che si vive in casa Fiorentina. Non mancano le delusioni dopo il netto K.O. con il Sassuolo, che non smuove la classifica ma solo tanti dubbi. È stato chiaro il DS Pradè dopo la gara, resta ancora tutto da dimostrare nelle poche gare restanti. Il tecnico Iachini resta, concluderà la stagione, anche se serviranno risposte chiare sia da lui che dal gruppo. La riconferma pare difficile al termine dell’annata e i nomi non mancano per la sua successione. Intanto ieri tutta la squadra si è ritrovata a rapporto al Centro Sportivo per iniziare a pensare al Parma, avversario di assoluto livello – vista la classifica – con atteggiamento della squadra e dei singoli pienamente temi del giorno. Ora la società chiede fame e cattiveria, un sussulto d’orgoglio per una risposta concreta.