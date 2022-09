Viola in nazionale: ecco i prossimi impegni dei gigliati

Ultimi impegni per i giocatori viola itineranti in giro per il mondo con la propria nazionale. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, sono tante ancora le partite che devono affrontare i gigliati con le rispettive compagini, a partire dal Marocco di Amrabat, che domani se la vedrà nell'amichevole contro il Paraguay. Per quanto riguarda i giocatori che scenderanno in campo in Nations League (GUARDA QUI I RISULTATI), poi, Barak farà visita alla Svizzera domani alle 20.45 con la sua Repubblica Ceca, mentre i serbi Jovic e Terzic affronteranno la trasferta ad Oslo contro la Norvegia. Tornando alle amichevoli, Kouame non tornerà a Firenze prima di esser sceso in campo domani contro la Guinea, mentre per Gonzalez si prospetta un ritorno in Italia a tre giorni dalla sfida contro l'Atalanta, giovedì, dopo che la sua Argentina avrà affrontato a New York mercoledì la Giamaica.