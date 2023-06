Viola in nazionale: adesso l’ultimo sforzo, poi le vacanze

Una parte della Fiorentina ancora non è in vacanza. Alcuni giocatori viola, infatti, saranno adesso impegnati con le loro nazionali e saranno complessivamente 13, contando anche i giocatori della Primavera e quelli in prestito. Come scrive Il Tirreno, i primi a scendere in campo saranno i marocchini Amrabat e Sabiri, con il secondo acquistato già a gennaio dalla Sampdoria. Inizieranno con l'amichevole di oggi e poi la partita valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa di sabato. Nico Gonzalez, invece, sarà impegnato in due test: prima affronterà l'Australia, il 15 giugno, poi l'Indonesia il 19. Poi c'è Kouamé, che con la maglia della Costa D'Avorio sabato affronterà lo Zambia, mentre Jovic e Milenkovic saranno protagonista con la Serbia prima nella sfida contro la Giordania e poi la Bulgaria del baby Dimo Krastev, nella gara valida per le qualificazioni a Euro2024.