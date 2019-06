Non mancano i nomi di mercato interessanti per la Fiorentina e per l’attacco viola continuano i molti accostamenti. Nelle ultime ore si è fatta strada un’ipotesi tanto suggestiva quanto particolare per il nuovo corso viola: Mario Balotelli (LA SCHEDA). Ne parla questa mattina anche Repubblica dopo l’anticipazione di ieri. Pradè potrebbe virare sull’attaccante in scadenza con il Marsiglia per affidargli l’attacco: le suggestioni non mancano, con la certezza dell’ex Nizza di voler tornare in Italia e magari giocare con continuità in vista del prossimo Europeo. La pista è di quelle da monitorare con attenzione. Questo anche valutando le sempre più evidenti difficoltà nell’arrivare a Roberto Inglese, per il quale il Napoli chiede ben 30 milioni. E intanto, il Sassuolo continua il pressing per Simeone, con la Fiorentina che chiede 15 milioni.