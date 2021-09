Viola, adesso tre sfide per avere risposte concrete

Saranno 10 giorni di fuoco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Riinizio di fuoco per la Fiorentina al rientro dello stop Nazionali. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi 10 giorni, ci saranno tre sfide fondamentali per capire a che punto è la squadra. Atalanta e Genoa in trasferta e poi Inter in casa, sicuramente un inizio molto complesso per i viola con questo tabellone, dove la Fiorentina dovrà dimostrare, contro le due big, a che punto è a livello di stimoli, mentre con il Genoa, partita secca da non sbagliare assolutamente.