Vincere aiuta a vincere: l’analisi del salto di qualità dei gigliati

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine la vittoria della Fiorentina a San Siro contro l'Inter. Il quotidiano sottolinea come con carattere ed umiltà i viola abbiano saputo essere concreti e decisivi, mostrando la maturità di una squadra che ha fatto un salto, più di un mese fa, dopo l’ultimo ko in trasferta contro la Juventus. Era il 12 febbraio. La vittoria per 1-0 a San Siro, contro la terza forza del campionato, mette in fila tutte le qualità della squadra viola. La solidità difensiva, con quella porta imbattuta da tre turni consecutivi e soltanto due gol incassati in campionato negli ultimi sei turni. La forza delle rotazioni, col tecnico che si è permesso di poter far rifiatare Amrabat per affidarsi a Mandragora vertice basso con un ritrovato Castrovilli (prestazione eccellente, la prima da titolare in campionato in stagione) e un Bonaventura che nella ripresa firmerà di testa la rete della vittoria. Adesso testa a Cremona per la semifinale di Coppa Italia, dove la Fiorentina dovrà giocare una gara delicata, senza sottovalutare l’avversario. Vincere intanto aiuta, anche a recuperare le energie fisiche e mentali. Per questo il successo a San Siro può essere un’ulteriore iniezione di fiducia per una squadra che infila la quinta vittoria di fila in campionato, l’ottava consecutiva compresa l’Europa, la numero nove nelle ultime dieci in totale. Numeri da favola, per una squadra che non vuole più fermarsi.