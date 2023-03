Viaggi e malanni, i conti della sosta: da Gonzalez a Biraghi, quanti dubbi

Il Corriere Fiorentino dedica un approfondimento alla situazione dei viola in Nazionale, e non solo, quando siamo entrati nella settimana che porta alla gara di San Siro contro l'Inter. Nico Gonzalez e Kouamé, impegnati nella notte e nella sera con Argentina e Costa d'Avorio, rientreranno giovedì pomeriggio e potranno svolgere al massimo la rifinitura di venerdì: difficile immaginare titolare il numero 22. Amrabat può essere un po' prima a Firenze, ma quel "era malato" pronunciato dal ct del Marocco dopo la gara col Brasile impone cautela e una valutazione attenta. Jovic comunque sta peggio, dato che la bronchite lo ha messo fuori gioco per le partite con la Serbia dopo quella col Lecce in campionato.