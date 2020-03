Via alla Quarantena League: quando il gioco si fa impossibile… tutti a giocare online

Voglia di calcio, ma impossibilità di uscire di casa? Niente panico: come si legge su Tuttosport, Le Iene hanno dato il via alla Quarantena League, un torneo videoludico al quale parteciperanno molti volti noti del calcio di ieri e di oggi (ad esempio Pirlo, Balotelli, Cannavaro, Petagna, Immobile, Izzo, Materazzi), commentato da Pierluigi pardo e dalla Gialappa’s Band. I sorteggi avverranno domani alle 14. Da giovedì 19 a lunedì 23, un torneo per stare in compagnia – idealmente – e scoprire chi è il più forte alla consolle, in diretta sui canali social delle Iene e sul sito www.leiene.it