Via al ritiro, domani cena al CS. Ci sarà anche Amrabat, il Verona lo ha liberato

E’ tutto pronto per la ripresa del lavoro in casa Fiorentina. Come scrive La Nazione, domani sera la squadra dei convocati si ritroverà per l’ora di cena al centro sportivo. Poi sabato ci saranno i tamponi e tutto quello che il protocollo anti-Covid con cui si è chiuso il campionato prescrive. Poi i giocatori si metteranno in moto con la preparazione studiata nei dettagli da Iachini e il suo staff e alloggeranno fino al 31 agosto a Villa Olmi, in passato sede dei ritiri prepartita. Per domani è atteso a Firenze anche Sofyan Amrabat, per il quale la Fiorentina ha chiesto e ottenuto il nulla osta dal Verona per aggregarlo in anticipo rispetto al primo settembre, data di inizio “ufficiale” della stagione 20-21.