Via ai vaccini per la Nazionale, si comincia già da lunedì

La decisione è volta a concedere i tempi necessari al richiamo. Due gli hub: Roma e Milano

Prima gli over 80 e le categorie a rischio, adesso si vaccinano i Nazionali. La Federcalcio si è mossa per permettere agli atleti che rappresenteranno l'Italia agli Europei di non correre rischi in una rassegna itinerante. L'Italia si riunirà il giorno dopo la fine del campionato, il 24 maggio, in Sardegna, e i giocatori che fanno parte della lista dei papabili (30-35 elementi) procederanno già questo lunedì con la prima dose, probabilmente di Moderna, che prevede il richiamo entro tre settimane. Priorità ai calciatori, dato che i membri dello staff non devono marcare a uomo l'avversario. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.