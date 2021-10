Veterani, adesso avete un compito fondamentale

Adesso tocca ai senatori mantenere il gruppo unito. La compattezza è stato uno dei valori aggiunti di questo inizio di campionato viola

Lo spogliatoio di una squadra è come un vetro o un cristallo, basta una piccola mossa per farlo spezzare. Adesso in casa Fiorentina dovranno essere i cosiddetti "veterani" ad avere un compito fondamentale. Il riferimento è ovviamente quello che vede coinvolti la società viola e Dusan Vlahovic. Capitan Biraghi, giocatore che si è preso la responsabilità vestendo quella fascia, la causa viola, dovrà avere il giusto carattere per mantenere solido il gruppo, cercando magari di farsi aiutare da gli altri giocatori di esperienza. Vlahovic è un loro compagno di squadra, è la ciliegina della rosa a suon di gol e si è conquistato la titolarità facendo letteralmente impazzire la tifoserie della Fiorentina. Ma lo scenario purtroppo, riguarda lui e il pianeta viola in generale. Allora servono buonsenso e misura in doti abbondanti per mantenere dritta la barra del gruppo squadra, scrive Il Corriere dello Sport.