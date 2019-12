Verso Torino, Benassi in pole per una maglia da titolare. Badelj può rifiatare

Marco Benassi sta procedendo verso la sua seconda maglia da titolare consecutiva. La riprova c’è stata nella pre-rifinitura di ieri al centro sportivo, dove in quello che è stato il primo vero allenamento anti-Torino Vincenzo Montella ha riproposto ancora una volta il mediano nella squadra titolare che ha svolto la partitella di fine seduta. La doppietta in coppa Italia è stata un toccasana per lui, che complice anche un momento di fiato corto per Badelj adesso è in pole position per partire dall’inizio nell’undici che domani alle 15 affronterà la formazione di Mazzarri. Lo riporta La Nazione in edicola stamattina.