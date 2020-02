Verso Sampdoria-Fiorentina, ballottaggio in difesa per Iachini. Le opzioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, tutto torna in discussione nella retroguardia gigliata. Un sorprendente Igor ha sopperito al meglio all’assenza forzata di Caceres nelle recenti uscite. Il brasiliano, appena arrivato dalla Spal, grazie alla sua fisicità e velocità ha interpretato al meglio il ruolo di centrale di sinistra nel 3-5-2 di Iachini. Persino l’immediata intesa con il connazionale Dalbert ha stupito, diagonali precise e molti duelli vinti. Tuttavia da domani inizierà un ballottaggio. Dopo il periodo trascorso in Uruguay per motivi personali, Martin Caceres lotterà per riprendersi la maglia da titolare. Una situazione di abbondanza che permetterà a Iachini un’ampia libertà di scelta.