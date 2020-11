Verso Parma-Fiorentina, attese reti e un… pareggio. Guai a passare in svantaggio

Nella parte statistica de La Nazione, curata dal nostro Roberto Vinciguerra, abbiamo un analisi su quello che potrà essere il risultato di questa sera tra Parma e Fiorentina. Stando alle medie stagionali delle due squadre la somma delle reti che potrebbe verificarsi questa sera oscilla fra i 3 e i 4 (con il 2-2 finale fra i più indiziati), ma la media casalinga dei ducali fa rivedere molto al ribasso questa statistica, anche se dovrebbe essere scongiurato lo 0-0, risultato per’altro mai conseguito da entrambe le squadre in questo torneo. Oltre a questo le due compagini mostrano una grande incapacità di recuperare e/o ribaltare lo svantaggio iniziale: due sconfitte su due partite in questo torneo per i viola, 1 punto su 3 gare per il Parma. Chi passa in vantaggio avrà quindi una grande chance di portare a casa il risultato…