Verso l’Udinese: Montella valuta tutto, ma potrebbe non cambiare niente

Su La Nazione si ipotizza la probabile formazione della Fiorentina verso la gara di domenica alle 12.30 contro l’Udinese. Montella sta valutando tutto, ma alla fine potrebbe anche non cambiare l’undici titolare. La difesa ha trovato in Caceres un altro leader, a centrocampo Badelj ha ingranato, Lirola e Dalbert sono due frecce sulle fasce, in attacco Ribery e Chiesa continuano ad affinare l’intesa. Tutto in attesa di Pedro, che si scalda in vista del debutto.